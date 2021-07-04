Konya'da 3 tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Konya'da 3 tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya'da 3 tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki 3 tıra çarpan otomobilin sürücüsü, şans eseri hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki 3 tıra çarpan otomobilin sürücüsü, şans eseri hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 42 E 3328 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil önce Ö.G. yönetimindeki 27 AEY 025 plakalı tıra, ardından H.Ç. idaresindeki 70 E 1560 plakalı tıra ve son olarak B.A. yönetimindeki 72 AE 475 plakalı tankere çarptı. Son tıra çarptıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü E.D. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da 3 tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Konya'da 3 tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Konya'da 3 tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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