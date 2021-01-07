Konya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 5 zanlı yakalandı

Konya'da 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Uzun Harmanlar Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşanan silahlı kavganın ardından, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı kullandığı belirlenen Hasan G. (36), kardeşleri Ali G. (38), Cebrail G. (26) ve olaya karıştığı belirlenen Ali G. (27) ile Ferhat G'yi (21) gözaltına aldı.

Olayda kullanılan bir tabanca ve tüfek de ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, kayınpederi ve 2 kayınbiraderinin yaralanmasına neden olan, olayın ardından kaçan damat İbrahim G'yi yakalamak için çalışma yürütüyor.

Olay

İddiaya göre, 3 Ocak'ta yaşanan olayda, İbrahim G, şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşini almak için kayınpederi Yücel Urut'un merkez Meram ilçesindeki evine kardeşleri ve yeğenleriyle birlikte gitmiş, burada çıkan tartışmada, Urut ile oğulları Hazar (22) ve Samet Urut (30) silahla yaralanmıştı.

Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler