Konya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 5 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 5 zanlı yakalandı

07.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:47
Konya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 5 zanlı yakalandı

Konya'da 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Konya'da 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Uzun Harmanlar Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşanan silahlı kavganın ardından, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı kullandığı belirlenen Hasan G. (36), kardeşleri Ali G. (38), Cebrail G. (26) ve olaya karıştığı belirlenen Ali G. (27) ile Ferhat G'yi (21) gözaltına aldı.

Olayda kullanılan bir tabanca ve tüfek de ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, kayınpederi ve 2 kayınbiraderinin yaralanmasına neden olan, olayın ardından kaçan damat İbrahim G'yi yakalamak için çalışma yürütüyor.

Olay

İddiaya göre, 3 Ocak'ta yaşanan olayda, İbrahim G, şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşini almak için kayınpederi Yücel Urut'un merkez Meram ilçesindeki evine kardeşleri ve yeğenleriyle birlikte gitmiş, burada çıkan tartışmada, Urut ile oğulları Hazar (22) ve Samet Urut (30) silahla yaralanmıştı.

Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Çağla Şıkel Demet Akalın
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 5 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 09:50:43. #1.15#
title