Son dakika: 3 katlı binada çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika: 3 katlı binada çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

17.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:38

Son dakika haberine göre Konya'da 3 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 8'i aynı aileden 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'da 3 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 8'i aynı aileden 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Karatay ilçesi bağlı Nakipoğlu Mahallesi Heybet Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında oturan Suriyeli ailenin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle evde biriken dumandan etkilenen Suriye uyruklu Abdu ve eşi Emeni Gezzzar ile çocukları Reyhan, Nesim, Meal, Riyan, Velid ve Urube evden çıkarıldı.

Sokağın karşısındaki bir evde ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınan yangının ardından binanın 3'üncü katında oturan başka bir ailenin 2 çocuğu da dumandan etkilendi.

Çocuklar, itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: 3 katlı binada çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Son dakika: 3 katlı binada çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Son dakika: 3 katlı binada çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Son dakika: 3 katlı binada çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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