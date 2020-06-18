Konya'da 3 evde uygulanan karantina kaldırıldı
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Konya'da 3 evde uygulanan karantina kaldırıldı

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi'ndeki 3 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Konya'da 3 evde uygulanan karantina kaldırıldı
18.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:38

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi'ndeki 3 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Beykonak Mahallesi'ndeki 3 evde 7 Haziran'dan bu yana uygulanan karantina, sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle İlçe Hıfzısshha Kurulunun kararıyla kaldırıldı.

Yine aynı mahalle için uygulanan giriş-çıkış kısıtlaması da sona erdi.

Kararın ardından jandarma ekiplerinin mahalleye giriş ve çıkışları serbest bıraktığı görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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