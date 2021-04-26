Konya'da 3 eğlence mekanındaki 74 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza

Konya'da 3 eğlence mekanında yapılan denetimlerde 74 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza tutanağı düzenlendi.

Konya'da 3 eğlence mekanında yapılan denetimlerde 74 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza tutanağı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi ekiplerince Meram ve Selçuklu ilçelerinde kafe, restoran ve oyun salonu gibi eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gereken 3 iş yerinin faaliyette olduğu ve salgın tedbirlerine riayet edilmediği görüldü.

İş yerlerinde bulunan 74 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlalden işlem yapıldı.

3 iş yeri yetkilisi hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan, bir iş yeri sorumlusu hakkında da "mühür bozma" suçundan tutanak düzenlendi.

İş yerleri faaliyetten men edilerek mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin