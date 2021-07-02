Konya'da 3 bin 989 sürücüye ceza, 100 araç trafikten men edildi

Konya'da trafik polislerinin bir haftalık denetimlerinde 3 bin 989 sürücüye çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulanırken, 100 araç trafikten men edildi.

Konya'da trafik polislerinin bir haftalık denetimlerinde 3 bin 989 sürücüye çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulanırken, 100 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran ve 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirdi. Kontrollerde hız sınırı, kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu ile konuşma ihlalleri denetlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 94 sürücüye hız sınırı ihlali, 623 sürücüye kırmızı ışık ihlali, bin 246 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 14 sürücüye alkollü araç kullanmak ve 12 sürücüye fazla yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda 100 araç trafikten men edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı