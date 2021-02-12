Konya'da 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Konya'da 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

12.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:30
Konya'da 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da polis ekiplerince bir araç ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Konya'da polis ekiplerince bir araç ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine merkez Selçuklu ve Karatay ilçelerinde, bir otobüsle iş yerinde toplam 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Kaçak akaryakıta el konulurken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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