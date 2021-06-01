Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İbrahim D. idaresindeki 42 AEU 99 plakalı otomobil, Antalya Caddesi Öğretmenevi Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen önündeki Mustafa K. yönetimindeki 42 AIU 866 plakalı cipe arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Mustafa K'nın kullandığı cip de önündeki Ahmet E. idaresindeki 42 H 2016 plakalı araca çarptı.

Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 42 AEU 99 plakalı araç sürücüsü İbrahim D. ile araçta yolcu olarak bulunan Seçkin Ö. yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar