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Konya'da 3 araç kaza yaptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da 3 araç kaza yaptı: 4 yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'da 3 araç kaza yaptı: 4 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Karacadağ Mahallesi yolu Kulu ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galip Taşkale idaresindeki 42 AFV 295 plakalı Ford marka kamyonet ile Mustafa Çiftçi yönetimindeki 42 M 1015 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında Kulu'dan Karacadağ istikametine gitmekte olan Şükrü Kılınç'ın kullandığı 06 CDL 405 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Karaoğlan Şahin yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ciddi olan otomobil sürücüsü Mustafa Çiftçi yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Konya'da 3 araç kaza yaptı: 4 yaralı

Konya'da 3 araç kaza yaptı: 4 yaralı

Konya'da 3 araç kaza yaptı: 4 yaralı

Konya'da 3 araç kaza yaptı: 4 yaralı

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