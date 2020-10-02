Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

02.10.2020 08:25 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:29
Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

KONYA'nın Ereğli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ereğli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.03'te meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan deprem, Ereğli ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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