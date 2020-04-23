Konya'da 280 adet Covid-19 test kiti yakalandı
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Konya Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Konya, 3. Sayfa, Haber

Konya'da 280 adet Covid-19 test kiti yakalandı

Konya'da polisin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla kente getirilen 280 adet korona virüs (Covid-19) test kiti ele geçirildi.

23.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:51
Konya'da 280 adet Covid-19 test kiti yakalandı

Konya'da polisin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla kente getirilen 280 adet korona virüs (Covid-19) test kiti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz medikal malzeme satışına yönelik yapılan çalışmalarda, Covit-19 virüsünün tespitinde kullanılan test kitlerinin yasadışı yollardan şehre getirilerek tanesi 240-250 lira arasında satışının yapılacağını tespit etti. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, üzerinde Türkçe ibare bulunmayan ambalajlar içerisinde 280 adet Covid-19 test kiti ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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