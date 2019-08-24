Konya'da 28 suçtan aranan hükümlü yakalandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde hakkında 28 suçtan 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
24.08.2019 21:18
Konya'nın Ereğli ilçesinde hakkında 28 suçtan 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Erdal E'yi (28) ilçede gözaltına aldı.
Erdal E'nin üzerinde yapılan aramada, sahte sürücü belgesi, ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ve 36 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Erdal E, Ereğli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA