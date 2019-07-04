Konya'da 28 ilçede Yaz Spor Okulları eğitimlere başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki çocukların yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmesi amacıyla 28 ilçede düzenlediği Yaz Spor Okulları 5 bin çocuğun katılımı ile eğitimlerine başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez 28 ilçede 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Spor Okulları faaliyetlerine başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri ile birlikte düzenledikleri Yaz Spor Okulları bünyesinde 7-14 yaş arası çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Geleceğin teminatı olan çocukları spora teşvik etmek ve Konya'nın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek için spor okullarına önem verdiklerini belirten Başkan Altay, uzman eğitmenler gözetiminde 12 branşta eğitim alacak çocukların aynı zamanda yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edinerek sosyal gelişim sağlayacağını ifade etti.

Selçuklu, Meram ve Karatay'da ilçe belediyeleri kendi bünyesinde Yaz Spor Okulları açarken, 28 ilçede Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez açılan Yaz Spor Okullarında malzemelerini teslim alarak eğitimlere başlayan çocukların bir hayli heyecanlı olduğu gözlendi.

Yaz Spor Okullarına kayıt yaptıran 28 ilçedeki gençler; futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, jimnastik, bocce, badminton, hentbol, tekvando, judo, karate ve güreş branşlarında temel eğitimler alıyor. - KONYA

Kaynak: İHA