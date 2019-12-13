Konya'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Konya'da düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Konya'da düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, kaçak akaryakıtın getirildiği tırı, kente giriş yaptığı sırada durdurdu.
Araçta 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı, kaçak akaryakıta el konuldu.