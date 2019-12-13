Konya'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Konya'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

13.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:28
Konya'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl (KOM) ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, kaçak akaryakıtın getirildiği tırı, kente giriş yaptığı sırada durdurdu.

Araçta 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı, kaçak akaryakıta el konuldu.

Kaynak: AA
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