Konya'da 26 bin 500 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi: 4 gözaltı
KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tanınmış markaların ambalajlarına doldurulup, satılmak istenilen 26 bin 500 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi.
KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tanınmış markaların ambalajlarına doldurulup, satılmak istenilen 26 bin 500 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi de gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki iş yerinde sahte deterjan üretimi yapılıp, internet üzerinden tanınmış markaların ambalajları içinde piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 26 bin 500 kilo sahte toz deterjan ele geçirdi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı