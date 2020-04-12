Konya'da 25 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Konya'da 25 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu - Haberler
Halkapınar, Konya, Güncel

Konya'da 25 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 25 metre çapında, 20 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

12.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:02
Konya'da 25 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 25 metre çapında, 20 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

İlçeye bağlı Seydifakılı Mahallesi'nde oluşan obruk, vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.

Seydifakılı muhtarı Mehmet Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaklaşık 10 yıl önce de 3 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştuğunu anlattı.

Ünal, akşam saatlerinde oluşan obruğun halkı korkuttuğunu bildirdi.

O dönemin muhtarı tarafından obruğun içine toprak doldurularak kapatıldığını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Şimdi son günlerdeki yağışların etkisi ve eriyen kar suları bu bölgede su birikimine sebep oldu. Ardından bu obruk kendini daha geniş bir şekilde yeniledi. Bu bölge bizim için tehlike oluşturuyor. Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, otlak alanların bol olduğu bir bölge. Çevrede tarımla uğraşan insanlarımızın olduğunu biliyoruz.

Kaymakamımızla, belediye başkanımızla görüşüp toprakla mı kapatılacak, tel örgüyle mi çevrilecek ona karar verilecek. Sonuçta burası tehlikeli. Kapaklı mevkisinde bu obruk tek değil. Bir kaç yerde daha obruk var. İleride 20 metre çapında, 4 metre derinliğinde bir obruk daha var. Bunun dışında da bir kaç tane daha küçük çapta çöküntü var."

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Remzi Sanal (64), bilinçsiz sondaj çalışmaları ve açılan su kuyularının yer altı su hareketlerini değiştirdiğini belirterek, "Sondaj kuyuları ve su kuyularının obrukların oluşmasına neden olduğunu düşünüyorum. Bu bölge ilerisi için tehlike arz edebilir. Onun için yetkililerden gerekli incelemelerin yapılmasını arz ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası 'Endişeliyim' diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Yabancı uyruklu şahsın 'Türkçe bilmiyorum' yalanı tutmayınca cezadan kaçamadı
Yabancı uyruklu şahsın "Türkçe bilmiyorum" yalanı tutmayınca cezadan kaçamadı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aleyna Tilki Levent Yamanel İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Konya'da 25 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 14:15:35. #1.14#
title