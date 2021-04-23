Konya'da 23 Nisan kutlaması
KONYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak, kutlandı.
KONYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak, kutlandı.
Anıt Alanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törene katılan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Evlerinde balkon ve pencerelere çıkanlar da töreni izledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ