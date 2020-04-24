Konya'da 23 Nisan etkinlikleri Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın, Mevlana Meydanı'nda İstiklal Marşı etkinliğine katıldığı belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı Türkiye ile aynı anda okurken başkanların da eşlik ettiği bildirildi.

Açıklamada ifadesine yere verilen Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazi meclisimizin açılışının 100. yılı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir mihenk taşı ama yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı maalesef meydanlarda kutlayamıyoruz. Onun için biz de merkez ilçe belediye başkanlarımızla mehteran eşliğinde Mevlana Meydanı'nda İstiklal Marşı'mızı okuduk. Tüm Konyalılar da balkonlarında eşlik etti. Büyük ve güçlü Türkiye inşa etmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde biz de şehrimizi, ülkemizi geliştirmek için gayret ediyoruz."

İlçe belediye başkanları da TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını aktardı.

Açıklamada, "Konya Büyükşehir İtfaiye personelleri saat 21.00'de Sancak İtfaiye Merkezinde ateşle '100. Yıl' yazarak İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Kentte on binlerce vatandaş da evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'na coşkuyla eşlik etti." bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA