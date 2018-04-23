Konya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kutlama törenleri ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Mevlana Kültür Merkezi'nde devam etti. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende öğrenciler tarafından gerçekleştirilen mehteran, halk oyunları ve jimnastik gösterileri ilgiyle izlendi. Suriye uyruklu ortaokul öğrencisi Rama El İbrahim'in okuduğu 23 Nisan şiiri alkış aldı. Programı izlemeye gelen minik öğrenciler de coşkulu anlar yaşadı.