Konya'da 23 Nisan Bayramı, balkonlardan kutlandı Konya'da 23 Nisan Bayramı, balkonlardan kutlandıKONYA'nin Beyşehir ilçesinde sokağa sokağa çıkamayan çocuklar, aileleriyle birlikte evlerinin balkonuna çıkıp 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Konya'da 23 Nisan Bayramı, balkonlardan kutlandı

KONYA'nin Beyşehir ilçesinde sokağa sokağa çıkamayan çocuklar, aileleriyle birlikte evlerinin balkonuna çıkıp 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. İçişleri Bakanlığı'nın 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan etmesi nedeniyle sokağa çıkamayan Beyşehir halkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı için alternatif kutlama yaptı. Bunun içinde Beyşehir Belediyesi ilçe genelindeki ses sistemiyle İstiklal Marşı'nın okunmasını sağladı. Çocuklarda, aileleriyle birlikte ellerinde Türk bayraklarıya İstiklal Marşı'na eşlik etti. Ardından bazı çocuklar, balkondan 23 Nisan Bayramıyla ilgili şiir ve şarkılar söyledi. Her sokakta farklı bir coşkunun yaşandığı Beyşehir'de müzik öğretmeni Tayfun Korkmaz, gitarıyla balkonundan İzmir Marşı'nı söyledi. Komşuları da yine balkonlarından eşlik etti. Bir başka sokakta ise Türk bayraklarıyla süslenen binadaki ses sistemiyle 10'uncu yıl marşı okundu. Binada oturanlar ve çevresindekiler de buna eşlik etti.

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Kaynak: DHA