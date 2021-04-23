Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KONYA'da kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan çocuklar, aileleriyle birlikte bayrak ve balonlarla süsledikleri balkonlarında, şiir ve şarkılar söyleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

KONYA'da kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan çocuklar, aileleriyle birlikte bayrak ve balonlarla süsledikleri balkonlarında, şiir ve şarkılar söyleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Beyşehir ilçesinde oturan çocuklardan bazıları, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirip, aileleriyle birlikte balkonlarını, bayrak ve balonlarla süsledi. Ardından da Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şiir ve şarkılar söyledi.

Beyşehir Alaaddin Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Durdu Kocaer, pandemi nedeniyle 23 Nisan Bayramı kutlamalarını balkonda yaptıklarını belirtti. Kocaer, "Pandemi olmasaydı kutlamaları okulumuzda daha coşkulu yapabilirdik. Ama pandemi de olsa 23 Nisan hala bizim gönüllerimizde ve balkonlarda da olsa kutlamaya devam ediyoruz. Tüm Türkiye'deki çocukların, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Köse de, "Balkonlarda da okul bahçelerinde kutlar gibi oluyor. İnsanlar mesafeleri korusalar, dışarıya çıkmasalar bu virüs çabuk biter ve kutlamaları okullarımızda yapabiliriz." diye konuştu.

Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Berat Nal da "Balkonumuzu süsledik. Bulduğum şiiri ezberledim. Pandemi nedeniyle okullarda kutlayamadığımız 23 Nisan'ı balkonlarda kutluyoruz. Ama 23 Nisan, 23 Nisan'dır biz her yerde kutlarız. 'Covid-19'u er ya da geç yeneceğiz. Bizler de okulumuza döneceğiz." dedi.

PROTOKOLDEN 23 NİSAN KUTLAMASI

KONYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak, kutlandı.

Anıt Alanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene katılan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Evlerinde balkon ve pencerelere çıkanlar da töreni izledi.

Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI
Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
MSB'den '23 Nisan'a özel video
MSB'den '23 Nisan'a özel video
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Nikos Dendias Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Toprak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Suat Arslanboğa Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 12:30:58. #1.15#

title