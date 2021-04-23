Son dakika haberi | ÇOCUKLAR 23 NİSAN BAYRAMINI EVLERİNİN BALKONUNDA KUTLADI

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Son dakika haberleri... KONYA'da kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan çocuklar, aileleriyle birlikte bayrak ve balonlarla süsledikleri balkonlarında, şiir ve şarkılar söyleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

KONYA'da kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan çocuklar, aileleriyle birlikte bayrak ve balonlarla süsledikleri balkonlarında, şiir ve şarkılar söyleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Beyşehir ilçesinde oturan çocuklardan bazıları, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirip, aileleriyle birlikte balkonlarını, bayrak ve balonlarla süsledi. Ardından da Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şiir ve şarkılar söyledi.

Beyşehir Alaaddin Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Durdu Kocaer, pandemi nedeniyle 23 Nisan Bayramı kutlamalarını balkonda yaptıklarını belirtti. Kocaer, "Pandemi olmasaydı kutlamaları okulumuzda daha coşkulu yapabilirdik. Ama pandemi de olsa 23 Nisan hala bizim gönüllerimizde ve balkonlarda da olsa kutlamaya devam ediyoruz. Tüm Türkiye'deki çocukların, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Köse de, "Balkonlarda da okul bahçelerinde kutlar gibi oluyor. İnsanlar mesafeleri korusalar, dışarıya çıkmasalar bu virüs çabuk biter ve kutlamaları okullarımızda yapabiliriz." diye konuştu.

Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Berat Nal da "Balkonumuzu süsledik. Bulduğum şiiri ezberledim. Pandemi nedeniyle okullarda kutlayamadığımız 23 Nisan'ı balkonlarda kutluyoruz. Ama 23 Nisan, 23 Nisan'dır biz her yerde kutlarız. 'Covid-19'u er ya da geç yeneceğiz. Bizler de okulumuza döneceğiz." dedi.

PROTOKOLDEN 23 NİSAN KUTLAMASI

KONYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak, kutlandı.

Anıt Alanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene katılan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Evlerinde balkon ve pencerelere çıkanlar da töreni izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı