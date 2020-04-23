Konya'da 23 Nisan, balkonlarda kutlandı KONYA'nın Beyşehir ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklar, aileleriyle birlikte süsledikleri balkon ve pencerelere çıkıp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklar, aileleriyle birlikte süsledikleri balkon ve pencerelere çıkıp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Beyşehir Belediyesi'nce Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilçe genelindeki ses sistemiyle İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunması sağlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklar, daha önce aileleriyle beraber süsledikleri balkon ve pencerelere çıkıp, İstiklal Marşı'nı okudu. Çocuklar, daha sonra ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, 23 Nisan şarkılarını söyledi. Beyşehir'de müzik öğretmeni Tayfun Korkmaz, gitarıyla balkonundan İzmir Marşı'nı çalıp, söyledi. Komşuları da yine balkonlarından Korkmaz'a eşlik etti. Bir başka sokakta ise Türk bayraklarıyla süslenen binadaki ses sistemiyle 10'uncu Yıl Marşı çalındı. Çevredeki herkes, marşa eşlik etti. ?

Kaynak: DHA