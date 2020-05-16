Konya'da 23 araç sürücüsüne 28 bin 944 lira "gürültü" cezası Konya'da, çevreyi rahatsız eden ve abartılı egzoz bulunduran 23 araç sürücüsüne toplam 28 bin 944 lira para cezası kesildi, 6 araç trafikten men edildi.

Konya'da, çevreyi rahatsız eden ve abartılı egzoz bulunduran 23 araç sürücüsüne toplam 28 bin 944 lira para cezası kesildi, 6 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, çevreyi rahatsız eden araç sürücülerine yönelik denetimleri sürüyor. Bu kapsamda kent genelinde yapılan kontrollerde, egzozunun abartılı ve çevreyi rahatsız ettiği belirlenen 23 araç sürücüsüne toplam 28 bin 944 lira para cezası uygulandı. Araçlardan 6'sı trafikten men edildi. Kaynak: AA