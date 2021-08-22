Konya'da 22. Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da 22. Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi

Konya'da 22. Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 22. Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 22. Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Beyşehir Belediyesi Rahvan Atlı Spor Kulübü tarafından Soğla Mevkisinde düzenlenen 22. Geleneksel Rahvan At Yarışlarına, Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda rahvan at ve binicisi katıldı.

Yarışlar baş, başaltı, büyük ve küçük orta, deste, 4'lü ve 3'lü tay, ithal A ve ithal B ile İngiliz dört nal kategorilerinde gerçekleştirildi.

Baş kategorisinde yapılan yarışlarda birinciliği Yunus Arslan, ikinciliği Hüseyin Coşkun ve üçüncülüğü ise Naim Çeker elde etti.

Yarışlar esnasında binicisinin elinden kaçarak pist içerisine de giren bir İngiliz atı ise alanda heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. İngiliz, atı uzun süren kovalamacanın ardından yakalanarak binicisine teslim edildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral, burada yaptığı konuşmada, yarışlara yoğun bir katılım olduğunu belirterek, katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Adil Bayındır da ilçede yapılan rahvan at yarışları geleneğinin bundan sonra da devam edeceğini belirterek, "Atalarımızdan aldığımız emaneti doğru taşımak zorundayız. Bu anlamda bu günden itibaren bu bizim için bir milat olsun diyorum. Beyşehir'de bir at otelini yaratmaktır muradımız. Emeği geçenlere, kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışların ardından kategorilerinde dereceye giren isimlere kupa, madalya ve ödülleri, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Küçükmeral, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, MHP İlçe Başkanı Nazım Parla ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Konya'da 22. Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi
Konya'da 22. Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi
Konya'da 22. Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi
Konya'da 22. Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirtti.
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını duyurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Hamid Karzai Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tarkan Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Burak Elmas Fatih Terim Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Konya'da 22. Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 18:36:09. #1.14#

title