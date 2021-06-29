Konya'da 2022 yılı tarımsal destek başvuruları başlıyor
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Konya'da 2022 yılı tarımsal destek başvuruları başlıyor

Konya'da 2022 yılı tarımsal destek başvuruları başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede çiftçilere yönelik sürdürdüğü fidan ve fide desteklerinin 2022 yılı başvurularını 1-31 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede çiftçilere yönelik sürdürdüğü fidan ve fide desteklerinin 2022 yılı başvurularını 1-31 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı artırmak amacıyla sağladığı fide ve fidan desteğiyle Konyalı çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile Konya'da tarımın kalkınması ve üreticilerin yaşadıkları bölgede gelirinin artması hedefiyle çalıştıklarını ifade ederek, bu kapsamda tarıma ve tarımsal projelere 277 milyon lira destek verdiklerini söyledi. Başkan Altay, "Konyalı çiftçilerimize 2022 yılı için planladığımız yüzde 50 hibe destekli; Macar Fiği, kekik, ada çayı, yonca, korunga, asma, elma, ceviz, aronya, badem destekleme başvurularını 1-31 Temmuz tarihleri arasında alacağız. Tüm çiftçi kardeşlerimi Büyükşehir Belediyemizin sağladığı bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Destek için müracaat dilekçeleri Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyelerine ve mahalle muhtarlarına teslim edilebiliyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesine www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor. - KONYA

Konya'da 2022 yılı tarımsal destek başvuruları başlıyor
Konya'da 2022 yılı tarımsal destek başvuruları başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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