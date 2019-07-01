Konya'da 2020 Yılı Tarımsal Destekleme başvuruları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya merkezde ve ilçelerde çiftçilere yönelik sürdürdüğü fidan ve fide desteklerinin 2020 yılı başvurularını almaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı için planladığı tarımsal destek başvurularını başlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarımının gelişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma ve tarım projelerine desteklerini aralıksız sürdürdüklerini belirterek, 2020 yılı için planlanan tarımsal destekleme başvurularının başladığını bildirdi. Başkan Altay, "Yüzde 50 hibe destekli yarı bodur elma, yarı bodur kiraz, asma, vişne, ahududu, böğürtlen, çilek fidesi ve malç naylonu, tıbbi aromatik bitkilerden olan kekik ve adaçayı destekleme başvuruları 1-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Çiftçilerimizin bu fırsatı kaçırmamasını arzu ediyorum. Müracaat dilekçeleri Konya Büyükşehir Belediyesine, ilçe Belediyelerine ve mahalle muhtarlarına teslim edilebilecekler" dedi.

Yeni Büyükşehir Yasası sonrası tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için Konya'nın 31 ilçesinde 5 yılda 72 bin çiftçiye destek verdiklerini kaydeden Başkan Altay, sadece 2019 yılında 3 bin 240 çiftçiye 10 milyon 400 bin çilek ve 72 bin 550 adet meyve fidanı dağıtıldığının altını çizerek, tarımsal desteğin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Başvuru dilekçeleri 31 Temmuz'a kadar Büyükşehir Belediyesine, ilçe belediyelerine ya da muhtarlıklara teslim edilebilecek. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesine www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor. - KONYA

Kaynak: İHA