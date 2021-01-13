Konya'da 2020'de 13 milyon metreküp suyun boşa akması engellendi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kurak bir dönem geçiren Konya'da suyun tasarruflu kullanılması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlarda su tasarruf bilincini artırmak için KOSKİ bünyesinde yürütülen çalışmalardan önemli sonuçlar aldıklarını belirtti.

Altay, 2,3 milyon nüfusun yaşadığı 31 ilçede 36 milyon metre uzunluğundaki 6 farklı su şebekesini ve 3 binden fazla üst yapı tesisini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"KOSKİ Genel Müdürlüğümüz yoğun emek sarf ederek, kuyulardan, barajlardan iletim hatları ile arıtma tesisine, depo-pompa sistemleriyle şebekeye verilen suyun kaynağından son kullanıcıya kadar güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Konya merkez ve 28 ilçe merkezinde kayıp kaçakları en aza indirerek 2020 yılında 13 milyon metreküp suyun boşa akmasını engelledik. Bu sayede su israfını önlemiş olduk. Mor Şebeke Sistemi ile 2020 yılında 72 bin 772 metreküp arıtılmış su üreterek talepte bulunan hemşehrilerimize ulaştırdık. Abonelik işlemleri için KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne gelen hemşehrilerimize tasarruflu su aparatı olarak da bilinen perlatörlerden dağıtarak, yaklaşık yüzde 90 oranında su kaybını önledik. Kademeli tarife uygulamasına geçiş yaparak suyun ihtiyaçtan fazla kullanılmasının da önüne geçmiş olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat