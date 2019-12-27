Konya'da "2019'a Elveda-Ver Elini Kardeşim" programı düzenlendi

27.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:06

Konya'da Türk ve düzensiz göçmenler için "2019'a Elveda-Ver Elini Kardeşim" etkinliği düzenlendi.

Konya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, 100 Türk ve 100 düzensiz göçmenden oluşan koro, müzik dinletisi sundu.

Program, düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren takımlara ödülleri ve kupalarının verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA