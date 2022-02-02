Konya'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Konya'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

AA, Savaş Güler - Güncel
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Konya'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Konya'da cinsel istismar suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

KONYA (AA) - Konya'da cinsel istismar suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cinsel istismar" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldıktan sonra cezaevinden firar eden ve eşini ölümle tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı bulunan K.C'nin (40) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü çalışma kapsamında, K.C'nin merkez Selçuklu ilçesindeki bir evde saklandığı belirledi.

Adrese yapılan baskında yakalanan K.C, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Savaş Güler - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Konya, Güncel, Haber

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