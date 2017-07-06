Konya'da 2 Üniversiteye Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı

KONYA merkezli 10 ilde, 2 üniversiteye yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, aralarında akademisyen ve idari personelin bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerine daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan akademisyenlerin ifadesi doğrultusunda, aynı üniversitelerde görevli ve ihraç edilmiş, aralarında akademisyenlerinde bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bugün polis tarafından Konya merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor. - Konya