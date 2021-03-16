Konya'da 2 ton 713 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Konya'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2 ton 713 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlara yönelik çalışmalarında merkez Meram ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı. İş yerindeki aramada 2 ton 713 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütününe el konulurken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca şahsa iş yerinde tütün ve tütün mamulleri satış belgesi olmadığından 3 bin 469 ila 34 bin 809 TL arasında idari para cezası uygulanacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı