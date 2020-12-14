Konya'da 2 ton 150 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
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Konya'da 2 ton 150 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

14.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:57
Konya'da 2 ton 150 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Konya'da 2 ton 150 kilogram sahte deterjan ve 251 şampuan ele geçirilirken; sokağa çıkma yasağını ihlal eden 773, trafik kurallarına uymayan 773 kişiye cezai işlem uygulandı.

Konya'da 2 ton 150 kilogram sahte deterjan ve 251 şampuan ele geçirilirken; sokağa çıkma yasağını ihlal eden 773, trafik kurallarına uymayan 773 kişiye cezai işlem uygulandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube Müdürlüğü ile trafik ekiplerince yapılan çalışmalarda, 41 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 863 adet cep telefonu aksesuarı ile 2 bin 150 kilogram sahte deterjan ve 251 şampuan ele geçirildi. Ayrıca aramalarda ele geçirilen 23 cc'lik gümrük kaçağı içki, 12 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabancaya da el konuldu. Bu suçlarla ilgili 30 şahsa işlem yapılırken, hırsızlık, gasp ve çeşitli suçlardan aranan toplam 121 şahıs ise yakalandı.

Maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 773 kişiye işlem yapıldı

Öte yandan, Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 773 şahsa işlem yapılırken, 2 açık iş yeri faaliyetten men edilerek, 5 iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yapılan trafik denetimlerinde de 605 sürücüye hız sınırı ihlali, 501 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 338 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 7 sürücüye fazla yolcu taşımak, 2 sürücüye alkollü araç kullanmaktan gerekli adli ve idari işlem uygulandı, 52 araç ise trafikten men edildi. - KONYA

Konya'da 2 ton 150 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Konya'da 2 ton 150 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Konya'da 2 ton 150 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Konya'da 2 ton 150 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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