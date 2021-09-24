Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel
Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'da, biri ehliyetsiz sürücünün kullandığı 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'da, biri ehliyetsiz sürücünün kullandığı 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.Ö. (17) idaresindeki 42 ATG 91 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde B.E. (45) yönetimindeki 42 ABK 570 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 42 ATG 91 plakalı otomobilde bulunan E.N.G. (16) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki I.A. (16) ve diğer aracın sürücüsü B.E. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan I.A. da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayı yara almadan atlatan ve sürücü belgesi olmadan araç kullanan A.Ö. ile aynı araçtaki arkadaşı O.B. (17) polis merkezine götürüldü.

Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Bartın'da tünelde meydana gelen zincirleme kazada uzman çavuş yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Bartın'da tünelde meydana gelen zincirleme kazada uzman çavuş yaşamını yitirdi

 Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

 Son dakika haberi | Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Son dakika haberi | Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Şevval Şahin Demet Özdemir
Spor Cristiano Mesut Özil Lionel Messi Cüneyt Çakır Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emre Kılınç Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:04:27. #1.17#