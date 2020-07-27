Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
27.07.2020 23:22 | Son Güncelleme: 27.07.2020 23:57

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 19.30 sıralarında Seydişehir- Antalya yolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Müslüm Cengiz (52) yönetimindeki 36 EY 634 plakalı otomobille karşı yönden gelen Sabri Can Hakoğlu'nun kullandığı 07 ADV 953 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, iki otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA

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