Konya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 tutuklama

Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı sokak ortasındaki silahlı trafik kavgasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

KONYA (İHA) - Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı sokak ortasındaki silahlı trafik kavgasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

Olay, 7 Kasım 2021 Pazar günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı trafik kavgasında İsmet Toker ve Bayram Toker hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler B.B., Ş.A., M.A., M.A., S.A., M.B. ve T.T. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kasten Öldürme" suçundan tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler B.B., Ş.A., M.A., M.A., S.A. ve T.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.B. hakkında adli kontrol kararı verildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Öğrenci servisinden düşen hostes, yaşama tutunamadı

Öğrenci servisinden düşen hostes, yaşama tutunamadı

 Elmalı davasında savcı, anne ve üvey baba için 70'er yıl hapis istedi

Elmalı davasında savcı, anne ve üvey baba için 70'er yıl hapis istedi

 Babasının vurdurttuğu 14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü

Babasının vurdurttuğu 14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title