Konya'da 2 bin 60 sürücüye cezai işlem
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Konya'da 2 bin 60 sürücüye cezai işlem

08.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:53
Konya'da 2 bin 60 sürücüye cezai işlem

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplamda 2 bin 60 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 57 araç ise trafikten men edildi.

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplamda 2 bin 60 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 57 araç ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 998 sürücüye hız sınırı ihlali, 431 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve 608 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 11 ve fazla yolcu taşıyan toplamda 12 kişiye olmak üzere toplamda 2 bin 60 sürücüye işlem yapıldı. 57 araç ise trafikten men edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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