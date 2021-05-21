Konya'da 2 bin 395 sürücüye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Konya'da 2 bin 395 sürücüye ceza

Konya'da 2 bin 395 sürücüye ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da polis ekiplerinin 4 gün içerisinde yaptığı trafik denetimlerinde 2 bin 395 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 101 araç trafikten men edildi.

Konya'da polis ekiplerinin 4 gün içerisinde yaptığı trafik denetimlerinde 2 bin 395 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 101 araç trafikten men edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelindeki denetimlerine devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, trafik ekiplerinin 17-21 Mayıs tarihleri arasında yaptığı denetimlerde bin 277 sürücüye hız sınırı ihlali, 344 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 753 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 10 sürücüye alkollü araç kullanmak ve 11 sürücüye fazla yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı. Toplamda 2 bin 395 sürücüye işlem yapılırken, 101 araç ise trafikten men edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşine kızdı, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi
Eşine kızdı, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi
Beyoğlu'nda sokak ortasında dehşet: Eski eşine kurşun yağdırdı
Beyoğlu'nda sokak ortasında dehşet: Eski eşine kurşun yağdırdı
Adana'da Sağlık Bakanlığı logolu minibüsle korsan taşımacılık yapan sürücüye para cezası
Adana'da Sağlık Bakanlığı logolu minibüsle korsan taşımacılık yapan sürücüye para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Hande Ataizi Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Hakan Arslan Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da 2 bin 395 sürücüye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 16:58:35. #1.15#

title