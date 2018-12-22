Konya'da 2 Aylık Bebek Sokağa Terk Edildi

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde sokağa terk edilmiş 2 aylık bebek bulundu.

Ulubatlı Hasan Mahallesi Mercidabık Sokağı'nda puset içerisinde bir bebek olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, 2 aylık kız bebeği ambulansla Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebek, koruma altına alındı.

Bebeğin anne ve babasına ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA