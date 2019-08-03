Konya'da 2,5 yaşındaki çocuk çadırda ölü bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2,5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk çadırda ölü bulundu.

Aziziye Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırda Suriyeli Necah ve Goden Gadra çifti, 2,5 yaşındaki kızları Şehad Gadra'yı hareketsiz yatarken buldu.

Çevredekilerden yardım isteyen ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, baygın haldeki çocuğu Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Küçük çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: AA