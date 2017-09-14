Konya'da 173 Kiloluk Obezite Hastasına Özel Ambulans

Konya'nın Kulu ilçesinde 173 kilo olan obezite hastası yaşlı kadın, obezite hastaları için tasarlanan özel ambulansla taşındı.



Rahatsızlığı nedeniyle Kulu Devlet Hastanesine müracaat eden obezite hastası 80 yaşındaki N.Ö., yapılan muayenesinin ardından Konya'ya sevk edilmesine karar verildi. Normal 112 ambulansı ile naklin mümkün olmaması nedeniyle Konya İl Sağlık Müdürlüğünden obezite hastaları için tasarlanan sedyesi büyük ambulans talebinde bulunuldu. Yaşlı kadın, Kulu Devlet Hastanesi gönderilen özel ambulansla tedavisi yapılmak üzere Konya'ya sevk edildi. - KONYA