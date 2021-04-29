Konya'da 150 adet tarihi eser ele geçirildi

Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 150 adet tarihi eser ele geçirildi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 150 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ilgın ilçesine bağlı Zaferiye Mahallesi Orhaniye Kavşağı mevkisinde 2 şahsın tarihi eser niteliğinde bulunan objeleri satmak için müşteri aradıkları haberini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ekiplerin O.K. (18) ve T.K.'nin (23) üstünde yaptığı aramada 97 adet, ikametlerinde ise 53 adet olmak üzere toplamda 150 adet sikke, yüzük, ok ucu, çan, taş gibi çeşitli malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı