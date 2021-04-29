Konya'da 150 adet tarihi eser ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da 150 adet tarihi eser ele geçirildi

Konya'da 150 adet tarihi eser ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 150 adet tarihi eser ele geçirildi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 150 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ilgın ilçesine bağlı Zaferiye Mahallesi Orhaniye Kavşağı mevkisinde 2 şahsın tarihi eser niteliğinde bulunan objeleri satmak için müşteri aradıkları haberini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ekiplerin O.K. (18) ve T.K.'nin (23) üstünde yaptığı aramada 97 adet, ikametlerinde ise 53 adet olmak üzere toplamda 150 adet sikke, yüzük, ok ucu, çan, taş gibi çeşitli malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Emekli Orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
Emekli Orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Esra Erol Hülya Avşar Meral Kaplan
Spor Diego Fatih Terim Ali Tandoğan Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya'da 150 adet tarihi eser ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 21:03:57. #1.14#

title