Konya'da 15 yıl önce işlenen cinayetin 3 sanığına ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi

Konya'nın Çumra ilçesinde 15 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan 3 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sebahat Bilici, Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, esasa ilişkin verdiği mütalaasında, "Sanık Sebahat Bilici'nin maktulden boşanmak için dava açtığı, maktulün devamlılık arz eder şekilde Bilici ile konuşmaya çalıştığı, 19 Kasım 2005'te Bilici'nin iş yerinin önüne gelerek, sanığın anlatımına göre kendisini unutamadığını ve bir defa daha birlikte olmak istediğini söylediği, daha sonra bir lokantada birlikte yemek yedikleri, yemek yedikten sonra gittikleri evde sanık Bilici'nin maktulün kahvesine uyku ilacı attığı, daha sonra maktul Necati'yi öldürmek için, diğer sanıklar kardeşi Mustafa Yeşil ve yeğeni Kadir Bakır isimli şahısları arayarak eve gelmeleri gerektiğini söylediği belirlenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Eşinin cesedi çukura gömülürken sigara içmiş

Olay gününe ilişkin tespitlerin anlatıldığı mütalaada, "Sanıklar Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil'in tel kablo ile uyku halinde olan maktulü boğdukları, bu eylemin 10-15 dakika kadar sürdüğü ve bu esnada sanık Sebahat'in maktulün bacaklarına oturarak hareket etmesini engellediği, maktul Necati Keleş'in çırpınmalarının tam olarak son bulmasına kadar sanıkların eyleminin sürdüğü, sanıkların daha sonra maktulü bir çukur kazarak kazdıkları çukura gömdükleri, bu esnada sanık Sebahat'in sigara içtiği belirlenmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Mütalaada, Bilici'nin ifadesine göre evlilik süresince maktulün sanığa ve çocuklarına şiddet uyguladığı ancak maktulün bu eylemlerinin sanık yönünde ağır tahrik düzeyinde kabul edilemeyeceği ve "hafif haksız tahrik" düzeyinde kaldığı belirtildi.

İddia makamı, Bakır ve Yeşil'in "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi tasarlayarak kasten öldürme", sanık Bilici'nin de "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Çumra ilçesinde 15 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından 8 Ocak 2020'de gözaltına alınan Sebahat Bilici, Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sebahat Bilici, polisteki ifadesinde, ikinci evliliğini Necati Keleş ile 2004'te yaptığını belirterek, evlendikten sonra aralarında geçimsizliğin başladığını ve maktulün sürekli kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

Bunun üzerine boşanma davası açtığını ve Keleş ile ayrı yaşamaya başladıklarını anlatan Bilici, "Olay günü Konya'da buluşup Çumra'da oturduğumuz eve gittik. Necati benden evlendiğimizde üzerime geçirdiği ev, arsa gibi gayrimenkulleri geri istedi. Bunun üzerine tartıştık. Çalıştığım dişçiden aldığım uyutucu ilacı Necati'ye yaptığım kahvenin içine döktüm. Uyuduktan sonra ilk eşimin yeğeni Kadir ile kardeşim Mustafa'yı eve çağırdım. Ardından kablo ile boğarak öldürdükten sonra cesedi çuvala koyup, Kadir'in kamyonuyla Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'ndeki dağlık alana götürerek gömdük." ifadesini kullanmıştı.

Bilici, bir önceki celsede, daha önce verdiği ifadeleri reddederek, Necati Keleş'in ölümüyle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin