Konya'da 15 yıl önce işlenen cinayetin sanıklarının yargılanmasına başlandı

Konya'nın Çumra ilçesinde 15 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından haklarında "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılan 3 tutuklu sanığın yargılanmasına başladı.

Konya'nın Çumra ilçesinde 15 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından haklarında "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılan 3 tutuklu sanığın yargılanmasına başladı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminde (SEGBİS) yaşanan problem nedeniyle sanıklar Sebahat Bilici, Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil'in ifade veremediği duruşmaya, öldürülen Necati Keleş'in anne ve babası ile taraf avukatları katıldı.

Oğlu Necati Keleş hakkında 2005 yılında kayıp başvurusunda bulunduktan sonra 15 yıl kendisinden haber alamayan anne Ayşe Keleş, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Eski gelininin maddi çıkarlar için oğlunu öldürdüğünü savunan Keleş, "Benim çocuğumu kurbanlık koyun gibi yatırıp öldürdüler. Bu şahıslardan ömrümün sonuna kadar davacıyım." ifadesini kullandı.

Maktulün babası Dede Keleş ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Bu kadın benim mallarıma sahip olmak için oğlumu öldürdü. Vekaletim oğlumdaydı ve mallarımı üzerine geçirmişti. Bu malları bana geri vermemek için oğlumu öldürdüler. Verdiğim mallara karşılık Sebahat'in para ve tapu iadesi yaptığı da yalandır." diye konuştu.

Keleş ailesinin avukatı Fatih Ruşen de maktulün canavarca hislerle, planlı bir şekilde öldürüldüğünün delillerle ortada olduğunu savundu.

Ruşen, "Sanık Sebahat Bilici'nin, maktulün ölüm anından itibaren insanlara sahte mesajlar atması, ortada sanki bir ölüm yokmuş da maktul terk-i diyar etmiş, yurt dışına gitmiş gibi söylemleri, bu planlı süreci kanıtlamaktadır. Maktul canavarca hislerle, eziyet edilerek, tasarlanarak öldürülmüştür. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanık avukatları, ifadelerin ardından beyanda bulunacaklarını belirterek, müvekkillerinin ayrı ayrı tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, ilk ifadelerinin alınması ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Çumra ilçesinde 15 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından 8 Ocak 2020'de gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sebahat Bilici, polisteki ifadesinde, ikinci evliliğini Necati Keleş ile 2004'te yaptığını belirterek, evlendikten sonra aralarında geçimsizliğin başladığını ve maktulün sürekli kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

Bunun üzerine boşanma davası açtığını ve Keleş ile ayrı yaşamaya başladıklarını anlatan Bilici, "Olay günü Konya'da buluşup Çumra'da oturduğumuz eve gittik. Necati benden evlendiğimizde üzerime geçirdiği ev, arsa gibi gayrimenkulleri geri istedi. Bunun üzerine tartıştık. Çalıştığım dişçiden aldığım uyutucu ilacı Necati'ye yaptığım kahvenin içine döktüm. Uyuduktan sonra ilk eşimin yeğeni Kadir ile kardeşim Mustafa'yı eve çağırdım. Ardından kablo ile boğarak öldürdükten sonra cesedi çuvala koyup, Kadir'in kamyonuyla Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'ndeki dağlık alana götürerek gömdük." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin