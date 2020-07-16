Konya'da 15 Temmuz sergisi açıldı
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Konya'da 15 Temmuz sergisi açıldı

Meram Belediyesi, "Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı" sergisi açtı.

Konya'da 15 Temmuz sergisi açıldı
16.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:21

Meram Belediyesi, "Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı" sergisi açtı.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde açılan sergide, Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı'nın 15 Temmuz'da servis ettiği fotoğrafların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, konuşması aktarılan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Milletimizin bu duygularının daim olması, bu kadim medeniyetimizin kararlılığının gelecek nesillere aktarılmasına vesile olması temennisiyle sergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum." görüşünü dile getirdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un da şu ifadelerine yer verildi:

"Yüce milletimiz tarihi boyunca gördüğü en büyük ihanette de iradesini ve onurunu ezdirmemiş, onuruna sahip çıkmıştır. O gecenin şehitlerini, gazilerini ve diğer tüm kahramanlarını hafızalardan asla silmemek için çalışmak da bizlerin en büyük vazifesidir."

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezindeki "Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı" sergisi, 30 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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