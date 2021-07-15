KONYA'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle düzenlenen törenlerde şehitler anıldı.

KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle düzenlenen törenlerde şehitler anıldı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde Konya Şehitliği ziyaret edildi. Protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ise Gölbaşın'daki bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitçi'nin babası Hüseyin Kiremitçi'yi evinde ziyaret etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı