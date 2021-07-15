KONYA'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
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KONYA'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle düzenlenen törenlerde şehitler anıldı.

KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle düzenlenen törenlerde şehitler anıldı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde Konya Şehitliği ziyaret edildi. Protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ise Gölbaşın'daki bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Muhsin Kiremitçi'nin babası Hüseyin Kiremitçi'yi evinde ziyaret etti.

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KONYA'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
KONYA'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
KONYA'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
KONYA'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
KONYA'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
KONYA'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
KONYA'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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