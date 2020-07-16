Konya'da 15 Temmuz kahramanları anıldı
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Konya'da 15 Temmuz kahramanları anıldı

15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine Türk milletinin kahramanca karşı koyuşunun dördüncü yıldönümünde Alaaddin Tepesi Sultanlar Türbesi yanında düzenlenen programla vatan için canını veren şehitlerimiz anıldı.

Konya'da 15 Temmuz kahramanları anıldı
16.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:05

15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine Türk milletinin kahramanca karşı koyuşunun dördüncü yıldönümünde Alaaddin Tepesi Sultanlar Türbesi yanında düzenlenen programla vatan için canını veren şehitlerimiz anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimini ve darbeye karşı Türk milletinin kahramanca karşı duruşunun dördüncü yıldönümünde korona virüs salgını nedeniyle Konya'da şehit aileleri, gaziler ve davetlilerin sınırlı katılımı ile anma programı düzenlendi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Alaaddin Tepesi'nde bulunan Sultanlar Türbesi avlusunda yapılan program Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının konseri ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından alana kurulu ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yaptığı konuşma izlendi.

"Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir"

"Allah'ın yardımı ve milletimizin cesaretiyle başarısızlığa uğrattığımız darbe girişimi sırasında hainlerin kurşunları ve bombalarıyla şehit olan 251 insanımıza Mevla'dan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadeleye katılanların hiçbirinin asla unutulmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'u anlamak için, bu topraklardaki bin yıllık mücadelemize bakmak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için, Malazgirt'ten beri vatanımızın her karış toprağını nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmek gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için, Ayasofya'nın yeniden ibatede açılması vesilesiyle bir kez daha hayırla yad ettiğimiz İstanbul'un fethinin manasına vakıf olmak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için, Çanakkale'den Kut'ül Amare'ye, İstiklal Harbimizden Kıbrıs Çıkarması'na, terörle mücadelemize kadar yaşadığımız nice badireleri gözlerimizin önünden geçirmemiz gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için, darbecilerin başarılı olmaları halinde ülkemizi ve milletimizi nereye sürüklemek istediklerini kavramak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için, milletimize diz çöktürme, devletimizi ele geçirme, ülkemizi parçalama gayretlerinin gerisindeki sinsi projeyi görmek gerekir. Milletimiz eşsiz irfanıyla darbenin ilk saatlerinden itibaren işte tüm bu gerçekleri görmüş ve hemen harekete geçmiştir. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla her kesimden, her meşrepten insanıyla Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Bin yıldır hep süre geldiği gibi, bugün de yerin üstündeki yaşayanları ve yerin altındaki şehitleriyle Türkiye'nin sahibinin bu aziz millet olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Milletimizin her bir ferdi, ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır" diye konuştu.

"Aynı inanç ve ruhla ülkemize sahip çıkacağız"

Türkiye'nin birliğiyle, beraberliğiyle güzel olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyoruz ki, Türkiye dostluğuyla, kardeşliğiyle güzeldir. Kimsenin bunları bozmasına izin vermeyeceğiz. FETÖ içeriden, PKK dışarıdan kimi alttan, kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecekler. Ayasofya'da susturulan ezanı nasıl 86 yıl sonra yeniden semaya yükselttiysek, yeminli düşmanlarımızın her fırsatta indirmeye kalkıştığı bayrağımızı nasıl her seferinde daha yükseğe astıysak, terör örgütlerinin saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir? İnşallah bundan sonra da aynı inanç ve ruhla ülkemize sahip çıkacak, birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü o gece yaşadığımız kutlu kucaklaşmayı bize ilelebet hatırlatacaktır. 15 Temmuz gecesi dar-ül-beka'ya uğurladığımız yiğitlere Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Rabbim bir daha bu millete 15 Temmuzlar yaşatmasın diyorum."

"15 Temmuz darbesini püskürten en önemli etken milletin inancıdır"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "15 Temmuz destanında öncülük eden, bu vesileyle şehadet şerbetini içen tüm şehitler için Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milleti, hain darbe girişimine ağır bir sille vurarak alt etmeyi başarmıştır. Bu örgüt mensupları, devletin en önemli yerlerini ele geçirmek için senelerce çalışmışlardır. Bunu yaparken de takiyyeyi kullanmışlardır. Bunlar, 15 Temmuz gecesi hüsrana uğrayarak deşifre oldular. 15 Temmuz kalkışmasını püskürten en önemli etken milletin inancıdır. Türk milleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde destan yazmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"Derdimiz sadece bu ülke değil, derdimiz bu dünya"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Darbe girişiminin ardından yakalanan FETÖ mensuplarının hayatlarının sonuna kadar bedel ödeyeceklerini dile getirdi. Usta, "O gece Cumhurbaşkanımız dik durmasaydı, belki bu günleri göremeyecektik. Bu hainlerin ne mecliste, ne bürokrasimizde, ne ordumuzda var oluşlarına müsaade etmeyeceğiz. Bunu da milletimizden aldığımız güçle yapacağız. Derdimiz sadece bu ülke değil, derdimiz bu dünya. Derdimiz Filistin'in özgürleşmesi, Suriye'deki savaşın bitmesi, Afganistan'daki çocukların gülmesi" diye konuştu.

"Bu bir işgal girişimidir"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Bu bir darbe girişimi değil; bu resmen, net bir şekilde işgal girişimi. Geçmişte 1960, 1980, 28 Şubat gibi nice darbeler gördük. Ama bu işgal girişimidir. Bu FETÖ bir kukladır. Bunun tanımını iyi yapmamız lazım. 15 Temmuz bir işgal girişimidir. Eğer o gün Allah'ın yardımı, liderimizin öncülüğü, cesareti ve milletin can siperane savunması olmasaydı bugün ülkemiz işgal edilmişti" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bugün bir milletin yeniden ayağa kalkışının, istiklaline, istikbaline el uzatan hainlere tüm dünyanın da anlayacağı bir ders verdiği gün. Demokrasimizi, istiklalimizi ve istikbalimizi kanlarıyla, canlarıyla def eden, ihanet karanlığını bu milletin başından atan bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

"Kahraman milletin bir ferdi olduğumuz için ne kadar şükretsek az"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tanklara, uçaklara, toplara, tüfeklere meydan okuyan kahraman milletin bir ferdi olduğumuz için ne kadar şükredilse az olduğunu ifade ederek, "Kanlarıyla, canlarıyla vatanlarını koruyan şehitlerin, cesaret ve fedakarlık timsali gazilerin ülkesi Türkiyemizi Rabbim ilelebet korusun, muhafaza buyursun. Tam 4 yıl geçti ama hala bugün gibi taze. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Sizler vakti geldiğinde meydanları doldurduğunuz için bu milletin sırtı yere gelmedi, kıyamete kadar da gelmeyecek inşallah" dedi.

"15 Temmuz halk zaferidir"

O gece devletin istikbalini, milletin istiklalini hedef seçen şer güçlerin oyunlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akıl dolu hamlesiyle bozulduğunu aktaran Başkan Altay şunları kaydetti: "Milletimizi meydanlara çağırıyorum çağrısını yapan Cumhurbaşkanımız dünya siyaset tarihinde eşi benzeri bulunmayan bir mücadele ve kahramanlık başlattı. Liderlerinin çağrısına bir an dahi düşünmeden cevap veren milyonların canlarını tanklara, uçaklara, helikopterlere ve en ağır silahlara siper ederek kazandığı zafer, dünya tarihinin en büyük halk zaferidir. Koca yürekli silahsız bir millet, her dakikası önceden planlı büyük bir oyunu cadde ve meydanlarda al kanlarını akıtarak bozdu. Abdestlerini alıp ellerindeki bayraklarla devletin bekası için meydanlara koşan milyonlar; Allah'tan gayri, milletin iradesinin üstünde başka bir güç bulunmadığını ve Çanakkale ruhunun hala canlı olduğunu dosta, düşmana gösterdi."

15 Temmuz gecesi can verme sırrına eren tüm kahraman şehitleri rahmetle anarak gazilere sağlık dileyen Başkan Altay, "Türk milleti dünya durdukça ne 15 Temmuz akşamını unutacak, ne de eli kanlı hain teröristleri 251 vatan evladımızın şehit düştüğü, 2 bin 194 vatandaşımızın yaralandığı bu alçak saldırıyı düzenleyenleri bir kez daha milletçe lanetliyoruz. O gecenin kahramanları tüm milletimizdir. Aziz milletimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Rabbim bir daha bu millete böyle ağır bedeller ödetmesin" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz bu millet adına büyük bir imtihandı"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "15 Temmuz bu millet adına büyük bir imtihandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkesiyle olan bütünleşmiş liderliği o akşam büyük bir sınavdan geçti. Kurumlara sızmış o hainler karşısında o kurumlarda yiğitçe görev yapan herkesi saygıyla selamlıyorum. Tüm kurumlar içlerindeki hainlerden sıyrılıp üzerlerine düşeni yaptığı gibi; aziz milletimiz de asla fırsat vermeyecek bir duruşu ne pahasına olursa olsun o bedeli ödemek adına ülkenin tüm sathındaydı" diye konuştu.

MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, "15 Temmuz gecesi aslında beyaz bir sayfa açılmıştır. Türk milleti o gece devletinin yanında durarak birlik ve beraberlik içinde o gecenin sabahına uyandı. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bu bayrağın, bu vatanın, ezanların susmaması için elinden gelen birlik beraberliği sağlamışlardır" ifadelerini kullandı.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ise, "15 Temmuz FETÖ hain darbe ve işgal girişimi yakın tarihimizin en karanlık günlerinden bir tanesidir. Ülkemiz şer güçlerin kanlı bir taşeronu vasıtasıyla ele geçirilmek istenmiş, 251 kişi şehit olmuş, 2 bin 194 kardeşimiz ise gazi olmuştur. Ancak hainler tarafından girişilen darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, milletimizin kahramanlığıyla geri püskürtülmüştür" dedi.

Programda 15 Temmuz'u anlatan filmler duygulu anlar yaşatırken, saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela okundu. Program, yapılan dualarla tamamlanırken, demokrasi nöbeti gençlerin katılımı ile sabaha kadar devam etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Manşet

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