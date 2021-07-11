Konya'da "15 Temmuz Destanı Gazete Manşetleri" sergisi açılıyor

Konya'da Meram Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "15 Temmuz Destanı Gazete Manşetleri" sergisi açılıyor.

Konya'da Meram Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "15 Temmuz Destanı Gazete Manşetleri" sergisi açılıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, halkın yazdığı tarihi destanın unutulmaması adına Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek sergi için davette bulundu.

Türk Milleti'nin ezelden ebede vatanına sahip çıktığını vurgulayan Kavuş, "15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ tarafından, demokrasimize darbe girişiminde bulunulmuş, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanlığında, halkımız büyük bir destan yazarak düşmana karşı durmuştu. Hangi terör örgütü olursa olsun milletimiz hiçbir zaman demokrasisine göz diktirmeyecek ve boyun eğmeyecektir. Vatanını korumak adına can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kavuş, serginin 15-18 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığımız tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, o tarihi geceyi unutturmamayı amaçlayan bir program düzenliyoruz. Halkımızın destan yazdığı o güne ait ulusal ve yerel gazetelerimizdeki manşetlerden oluşan sergimizi hemşehrilerimizle buluşturacağız. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezimizde olacak sergimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı