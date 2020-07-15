Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu" ile başladı.

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu" ile başladı.

Konya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Organizasyonunda, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen koşuya, 30 milli sporcu katıldı.

Konyalı atletler, ellerinde Türk bayraklarıyla, Alaaddin Tepesi çevresinde temsili koşu turu yaptı.

Koşu için yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, milli atletlere tur sırasında polis ekipleri de eşlik etti.

Valiliğin düzenlediği anma etkinlikleri, 12.00'da Konya Şehitliği'ni ziyaret ile devam edecek.

Etkinlikler kapsamında, 12.30'da 15 Temmuz şehitleri için Sultan Selim Camisi'nde Mevlid-i şerif ve Hatm-i şerif merasimleri yapılacak. Ardından 14.00'da Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesince, Panorama Konya Müzesi'nde sergi düzenlenecek.

Anma etkinlikleri saat 14.30'da Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenecek dijital gösterim ve 15.30'da Meram Belediyesinin Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sergisiyle devam edecek.

20.00'da Alaaddin Tepesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resmi tören gerçekleştirilecek.

Etkinlikler demokrasi nöbeti ve sela okunması ile sona erecek.

Kaynak: AA