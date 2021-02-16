Konya'da 14 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçede yüz yüze eğitime yarın da ara verildi. Bu ilçelerde uzaktan eğitime devam edilecek.

Kentte, dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bugün bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bozkır, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Güneysınır, Karapınar, Seydişehir, Yunak ve Taşkent ilçelerinde yarın için de yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde uzaktan eğitime devam edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI