Çaldıkları malzemeleri kendilerine ait olmayan depoda saklayan 5 hırsız, yakalandı

Çaldıkları malzemeleri kendilerine ait olmayan depoda saklayan 5 hırsız, yakalandıKONYA'da 14 farklı adresten hırsızlık yapan 5 şüpheli, kendilerine ait olmayan bir depoda sakladıkları çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Çaldıkları malzemeleri kendilerine ait olmayan depoda saklayan 5 hırsız, yakalandı

KONYA'da 14 farklı adresten hırsızlık yapan 5 şüpheli, kendilerine ait olmayan bir depoda sakladıkları çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin birçok mahallesinde farklı zamanlarda meydana gelen evden ve bağ evinden hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin hırsızlık mallarını, Selçuklu ilçesinde Yenişehir Mahallesi'ndeki bir depoda sakladığı yönünde ihbar aldı. Polis, belirlenen depoyu 4 gün boyunca izlemeye aldı. Yapılan fiziki takibin sonucunda şüphelilerin kendilerine ait olmayan ve kilidini değiştirdikleri bir yeri depo olarak kullanıp, malzemeleri de burada sakladıkları tespit edildi. Operasyon için harekete geçen polis, çalıntı malzemelerle birlikte şüpheliler Erkan İ., Murat İ., Abdil İ., Murat K. ve Kadir Ö.?yü yakalayarak gözaltına aldı.

NE BULURLARSA ÇALMIŞLAR

14 farklı hırsızlık olayını aydınlatan polis, depoda buzdolabı, çamaşır makinesi, inşaat malzemeleri, elektrikli ev aletleri, mutfak eşyaları, televizyon, halı, bahçe aletleri gibi 150 farklı malzeme buldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı